Crisi Martor, si apre la trattativa e lunedì 13 gennaio 2020 i dipendenti tornano al lavoro. La decisione è stata adottata durante l’assemblea oggi, sabato 11 a Brandizzo.

Era il 19 dicembre 2019 quando il Chivassese vedeva un’altra azienda annunciare una crisi. Era la Martor di Brandizzo che opera nel campo delle automotive. Al suo interno lavoravano e lavorano ancora oggi 117 dipendenti che confezionano componentistica auto. E’ stata proprio l’azienda a comunicare di aver depositato presso il Tribunale di Ivrea la domanda di concordato in continuità, ma con l’intenzione di cessare l’attività.

E dal 20 dicembre scorso i lavoratori hanno scelto, in segno di protesta, di scioperare creando un presidio di fronte ai cancelli dello stabilimento. Un presidio che è andato avanti giorno e notte, feste comprese. I dipendenti hanno trascorso lì il Natale, il Capodanno e l’Epifania. Al loro fianco l’intera comunità brandizzese, l’Amministrazione comunale locale ma anche quella dei comuni limitrofi, la parrocchia, la Città metropolitana, la Regione Piemonte e anche l’Arcivescovo Nosiglia. Tutti lì, insieme a quei 117 dipendenti a combattere una battaglia importante.

E’ con un comunicato arrivato nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 11 gennaio 2020 che i sindacati annunciano le importanti novità. Novità che hanno creato anche divisioni tra i lavoratori, perché c’è chi non concorda con la scelta di tornare a lavorare lunedì 13 gennaio.

“La Fiom Cgil di Torino rende noto che oggi, sabato 11 gennaio, si è tenuta l’assemblea dei lavoratori presso il presidio Martor, per illustrare quanto emerso durante l’incontro di ieri all’Unione Industriale di Torino a cui ha partecipato anche la Direzione della T.erre, azienda del gruppo Borghi, interessata all’affitto del un ramo d’azienda. In quella sede sono state ribadite e sottolineate, le disastrose condizioni economiche/industriali in qui si trova Martor e confermata la richiesta di ammissione al concordato preventivo in continuità depositata presso il Tribunale di Ivrea. Dal canto suo la T.erre ha confermato l’intenzione di investire sul sito di Brandizzo, e di lavorare, per quanto possibile, ad incrementare il numero dei lavoratori da trasferire unitamente al ramo d’azienda, ad oggi previsti in 45 dipendenti. Gli azionisti di Martor a loro volta, si sono resi disponibili a ricollocare, all’interno delle loro altre società 8 lavoratori, numero ritenuto non ancora soddisfacente dalla Rsu e dalla Fiom Torino. Altre ipotesi di gestione degli esuberi (incentivi e iniziative di ricollocazione in aziende del settore, diritto di precedenza dei dipendenti Martor in mobilità fino al 2022 per nuove assunzioni presso il sito Brandizzese) sono state presentate, e verranno approfondite nel prossimo incontro previsto il 21 gennaio. Edi Lazzi segretario della Fiom di Torino e Luca Pettigiani responsabile della Martor per la Fiom di Torino dichiarano: “siamo di fronte all’avvio concreto di una trattativa per affrontare la drammatica vicenda della Martor. I lavoratori, con grande senso di responsabilità, e consapevoli di aver cambiato le sorti della vertenza attraverso i 23 giorni di lotta, hanno deciso nell’assemblea di oggi a maggioranza di riprendere l’attività lavorativa, anche per evitare l’incombente fallimento della Martor. La Fiom è impegnata insieme ai lavoratori e alla Rsu nella trattativa che rimane per noi finalizzata ad ottenere una soluzione positiva per tutti gli attuali 117 dipendenti”