Un altro annuncio drammatico per il mondo del lavoro locale. Dopo Comital, fallisce Lamalù: 40 persone a casa. Si tratta di un’azienda di Volpiano.

Fallisce Lamalù

Arriva il verdetto finale per l’azienda Lamalù di Volpiano. Dunque arriva il fallimento anche per questa azienda. Si tratta di una fonderia di alluminio che fa capo alla stessa proprietà della Comital. Anche questa già dichiarata fallita lo scorso 18 giugno.

Dipendenti a casa

A far le spese di questo ulteriore fallimento sono 40 persone. Sono 40, infatti, i dipendenti di questa azienda che forniva l’alluminio alla Comital.

I sindacati

Come sempre a prendere le difese dei lavoratori sono i sindacati. Sono loro che ora verificheranno se questo fallimento non nasconda una delocalizzazione della produzione in altri impianti produttivi.