Continua il progetto di avvicinamento al consumatore di Dimo con l’apertura di un nuovo punto vendita a Settimo Cielo Retail Park.

Euronics Dimo apre a Settimo

Un grande punto vendita di 2000 mq specializzato in telefonia, audio, video, informatica, grandi e piccoli elettrodomestici, climatizzatori, videogiochi, musica, film, fotografia.

L’ultimo nato della catena euronics Dimo si presenta con un layout di ultima generazione, dove il concetto di “servizio” viene esaltato per dare una risposta ad ogni tipo di necessità pre e post vendita.

Oltre ai tradizionali servizi di finanziamento, consegna e installazione, nonché ritiro e smaltimento dell’usato, troviamo i nuovi servizi di Assistenza e Riparazione di Smartphone, configurazione PC e altri prodotti di alta tecnologia.

Il cliente al centro dell’attenzione

Possiamo affermare che il cliente si trova al centro di un percorso esperienziale in tutte le fasi di acquisto, passando attraverso un’ampia proposta commerciale di tecnologia d’avanguardia con prodotti selezionati, pensati per soddisfare i bisogni delle persone con qualità e convenienza.

Particolare attenzione è stata dedicata alla formazione dei collaboratori di euronics Dimo, che si presentano come veri e propri consulenti orientati alla soddisfazione del cliente.

Appuntamento al Settimo Cielo Retail Park

Marco Carrillo, responsabile del punto vendita, ci assicura: «Il mio obiettivo è quello di far diventare questo nuovo centro un importante riferimento per piccoli e grandi acquisti, attraverso il massimo impegno del team e continue proposte di novità, offerte e sconti promozionali come da tradizione dei centri euronics Dimo».

L’appuntamento presso il nuovo punto vendita è per il giorno 23 maggio dalle 10:00 a Settimo Cielo Retail Park.

Per celebrare l’evento sarà proposto un imperdibile sottocosto su centinaia di prodotti e sconti fino al 50%.