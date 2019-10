Fiat Chrysler Automobiles N.V. conferma che sono in corso discussioni intese a creare un Gruppo con Peugeot e Citroen. Il Lingotto conferma le trattative con i francesi di Psa in vista di una possibile fusione.

Trattative per una possibile fusione

“A seguito di recenti notizie in merito ad una possibile operazione strategica tra Groupe PSA e il Gruppo FCA, Fiat Chrysler Automobiles N.V. conferma che sono in corso discussioni intese a creare un Gruppo tra i leader mondiali della mobilità. FCA non ha al momento altro da aggiungere”.

Così una nota dell’azienda.

Fca e Peugeot, la conferma

Tra le ipotesi, quella di una società paritaria (50 Fca e 50 Peugeot) in grado di piazzarsi tra il terzo e il quarto posto nella classifica globale dei costruttori. Qualche mese fa il Lingotto ci aveva già provato, ma era fallita la possibile alleanza con Renault.

Ulteriori dettagli emergeranno dal cda di Peugeot convocato in seduta straordinaria oggi a Parigi, mentre quello di Fca era già convocato per domani.