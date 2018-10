Formazione post diploma, i nuovi corsi post promossi dalla Regione Piemonte. Potranno accedervi 600 studenti diplomati.

Formazione post diploma

Diciassette percorsi “classici” a cui si aggiungono due nuovi corsi, cofinanziati dal Ministero dello sviluppo economico, volti a formare le competenze richieste da Impresa 4.0, in particolare nei settori dell’Itc e dell’aerospazio/meccatronica. La Regione Piemonte dunque ha approvato nei giorni scorsi la graduatoria dei percorsi Its (Istituti tecnici superiori) per il biennio formativo 2018-2020, che prenderanno il via entro il 31 ottobre prossimo, permettendo a oltre 600 giovani diplomati di accedere a un’istruzione professionalizzante, pensata per venire incontro alle richieste del mercato del lavoro.

La Regione finanzia i corsi

Finanziati dalla Regione grazie a una direttiva pluriennale che ha stanziato, fino al 2019, 15 milioni di euro provenienti dal Fondo sociale europeo, a cui si aggiunge uno stanziamento annuale da parte del ministero dell’Istruzione, gli Istituti tecnici superiori sono corsi biennali post diploma gratuiti, con obbligo di frequenza, alternativi o complementari ai percorsi universitari, che rilasciano il Diploma di Tecnico Superiore, riconosciuto sia a livello nazionale che internazionale.

L’opportunità

Gestiti in Piemonte da sette fondazioni che mettono insieme enti, università, centri di formazione e imprese, i percorsi formativiprevedono uno stage in azienda di almeno 540 ore (il 30% del totale), che in alcuni casi può essere svolto all’estero, con il sostegno delle borse di studio Erasmus+. Dal mondo delle imprese, inoltre, proviene almeno il 50% dei docenti. L’obiettivo degli Its è formare tecnici altamente specializzati in settori strategici per lo sviluppo economico del territorio, dall’agroalimentare, all’Ict alla mobilità sostenibile, dal turismo e cultura alla moda, senza tralasciare l’efficienza energetica e le biotecnologie.

Le parole dell’Assessore

“La Regione Piemonte – dichiara l’assessora al Lavoro e formazione professionale della Regione, Gianna Pentenero – ha deciso di scommettere sulla formazione terziaria come strumento per contrastare la disoccupazione giovanile e ridurre la dispersione scolastica, integrando politiche formative e occupazionali. Uno dei valori aggiunti degli Its risiede infatti nella stretta collaborazione tra mondo della formazione, dell’università e delle imprese, con un forte orientamento verso l’Impresa 4.0, grazie a due nuovi corsi approvati quest’anno. In un contesto in cui le imprese faticano a trovare le figure professionali di cui hanno bisogno e i giovani a inserirsi nel mondo del lavoro, gli Its rappresentano un’opportunità importante, come testimoniano le percentuali occupazionali: oltre l’80% degli studenti che hanno frequentato un percorso ITS ha trovato lavoro, a un anno dalla conclusione della formazione, e la forte richiesta di tecnici da parte delle aziende lascia prevedere che tale percentuale sia destinata a crescere”.

Chi può iscriversi agli ITS

Accedono agli Its, a seguito di selezione, i giovani e gli adulti in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore e coloro che siano in possesso di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale e abbiano frequentato un corso annuale integrativo di istruzione e formazione tecnica superiore. I percorsi si concludono con verifiche finali, condotte da commissioni d’esame costituite da rappresentanti della scuola, dell’università, della formazione professionale ed esperti del mondo del lavoro. Per iscriversi agli Its è necessario presentare domanda per un percorso formativo, facendo riferimento alla Fondazione che lo eroga. Gli alunni in possesso dei requisiti parteciperanno alle selezioni, che verranno effettuate nelle prossime settimane, come indicato sui siti Internet delle singole Fondazioni (www.itspiemonte.it; www.regione.piemonte.it/ formazione/its/index.htm).

I PERCORSI ITS

ITS Agroalimentare per il Piemonte:

Tecnico Superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agro-alimentari e agro-industriali – Ortofrutta (Cuneo)

Tecnico Superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agro-alimentari e agro-industriali – Mastro Birraio (Torino)

Tecnico Superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agro-alimentari e agro-industriali – Riso e cereali (Vercelli)

ITS per la mobilità sostenibile aerospazio/meccatronica:

Tecnico Superiore per l’automazione ed i sistemi meccatronica (Sede di Torino)

Tecnico Superiore per l’innovazione di processi e prodotti meccanici (Sede di Torino)

Tecnico Superiore per l’infomobilità e le infrastrutture logistiche (Sede di Novara)

ITS Tecnologie dell’informazione e della comunicazione

Tecnico Superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software – Integrated Backend Service (Torino)

Tecnico Superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software – Web e Mobile App Development (Torino)

Tecnico Superiore per l’organizzazione e la fruizione dell’informazione e della conoscenza – Interaction e Visual Design (Torino)

ITS per le Nuove Tecnologie per il Made in Italy: Sistema Moda – Tessile, abbigliamento e moda

Tecnico Superiore di processo e prodotto per la nobilitazione degli articoli tessili–abbigliamento-moda (Biella)

Tecnico superiore per il coordinamento dei processi di progettazione, comunicazione e marketing del prodotto moda (Biella)

ITS Turismo e attività culturali

Tecnico Superiore per la comunicazione e il marketing delle filiere turistiche e delle attività culturali – Tourism Product Manager (Torino)

Tecnico Superiore per la gestione di strutture turistico-ricettive (Bra)

ITS Biotecnologie e Nuove Scienze della vita

Tecnico Superiore per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e processi a base biotecnologica (Ivrea)

Tecnico Superiore per la produzione di apparecchi e dispositivi diagnostici, terapeutici e riabilitativi (Torino)

ITS Professionalità per lo sviluppo dei Sistemi Energetici Ecosostenibili

Tecnico Superiore per la gestione e la verifica di impianti energetici (Rivoli)

Tecnico superiore per il risparmio energetico nell’edilizia sostenibile (Pinerolo)

I PERCORSI ITS 4.0:

ITS Tecnologie dell’informazione e della comunicazione: Tecnico Superiore per le architetture e le infrastrutture per i sistemi di comunicazione (Torino)

ITS per la mobilità sostenibile aerospazio/meccatronica: Tecnico Superiore per l’automazione e i sistemi meccatronici (Torino)

LEGGI ANCHE LE ALTRE NOTIZIE DE LA NUOVA PERIFERIA