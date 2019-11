La Unified Communication & Collaboration è un insieme di tecnologie, o sistemi telematici che sfruttano mezzi diversi fruiti però tutti contemporaneamente da una sola interfaccia, in grado di eseguire una gestione coordinata ed ottimizzata di tutte le informazioni provenienti dalle diverse fonti, interne e esterne all’azienda.

Quali sono i benefici che possiamo aspettarci dalla Unified Communication & Collaboration? Innanzi tutto un contenimento dei costi di comunicazione, di spese di gestione aziendale e di tempo necessario agli spostamenti, che potremo monetizzare con altre attività. Altri importanti benefici saranno costituiti da una migliore organizzazione aziendale e della comunicazione che porterà ad un’inevitabile e fisiologico miglioramento dei rapporti tra collaboratori.

Come può il Cloud PBX, ideato e distribuito da NFON in tutta Europa, contribuire alla Unified Communication & Collaboration? La gestione di più linee telefoniche in maniera semplice ed immediata ottimizza le comunicazioni interne ed esterne con l’azienda.

I centralini in cloud di NFON sono dei software centralizzati in grado di svolgere molteplici funzioni in diverse sedi della stessa azienda. La possibilità di integrare il Cloud PBX agli applicativi CRM è la dimostrazione oggettiva di quanto questa innovazione tecnologica faciliti la Unified Communication & Collaboration, offrendo la possibilità ai collaboratori aziendali di contattare con un solo clic tutti i propri contatti inseriti nell’applicativo utilizzato internamente.

Ma non è tutto. La possibilità di interagire con l’azienda e con tutti i suoi clienti grazie ad una semplice connessione internet, permette a qualunque attività di offrire servizi ottimizzati ed interventi immediati, e continua collaborazione intraziendale essendo in grado di reperire informazioni da applicativi interni e fornire risposte e soluzioni real time ai suoi interlocutori.