Il management di LivaNova ha incontrato oggi, mercoledì 20 novembre, la RSU e i dipendenti di Saluggia per informarli dell’apertura di una procedura collettiva per 83 posizioni a Saluggia nell’ambito della ristrutturazione dell’azienda. In base a questo piano, la struttura di LivaNova a Saluggia, sarà dedicata alla ricerca e sviluppo e alla produzione di valvole cardiache meccaniche, anelli per annuloplastica, accessori e stent Nitinol. La produzione di valvole cardiache biologiche di LivaNova sarà concentrata nello stabilimento aziendale di Vancouver, Canada.

LivaNova chiude il reparto di valvole biologiche

La struttura di LivaNova a Saluggia, sarà dedicata alla ricerca e sviluppo e alla produzione di valvole cardiache meccaniche, anelli per annuloplastica, accessori e stent Nitinol. La produzione di valvole cardiache biologiche di LivaNova sarà concentrata nello stabilimento aziendale di Vancouver, Canada. Questo comporterà 83 esuberi nello stabilimento saluggese.

Il commento del sindaco di Crescentino, Vittorio Ferrero

“Esprimo grandissima preoccupazione per la gelida notizia che senza preavviso alcuno è giunta quest’oggi allora di pranzo. L’economia della bassa Chivassese e della bassa Vercellese si regge moltissimo grazie all’impatto produttivo ed occupazionale che genera il Comprensorio Sorin di Saluggia, nel quale lavorano, oggi, oltre 1500 persone. La decisione di LivaNova di spostare in Canada la produzione delle valvole cardiache biologiche getta un’ombra buia sulla tenuta di questo sistema economico. – dice il sindaco Ferrero – Non si tratta solo degli 83 esuberi annunciati ma anche delle ripercussioni che temo potranno avvenire nel medio lungo periodo. Se oggi decidono di delocalizzare l’unica parte produttiva che, a detta dell’azienda, funziona ed è commercialmente appetibili, domani che cosa succede, ci dobbiamo aspettare altri drastici ridimensionamenti? Per quanto mi riguarda chiederò alla Regione Piemonte, a tutti i Sindaci del territorio ed a tutti i nostri rappresentati politici di adoperarsi ognuno per quanto di propria competenza per giungere entro brevissimo all’apertura di un tavolo di crisi che possa rivolvere la situazione. Non possiamo permettere che 83 persone siano lasciate a casa e che un sito produttivo di così grande valore per la nostra economia locale abbia prospettive così nefaste. Alle 83 persone oggi colpite così duramente ed a tutti i dipendenti di LivaNova va la mia solidarietà e vicinanza: non siete soli, il vostro territorio è con voi”.

Il sindaco di Fontanetto Po, Claudia Demarchi

“Condivido la preoccupazione del Sindaco di Crescentino per l’annunciata chiusura della LivaNova di Saluggia. Non dobbiamo lasciare nulla d’intentato per scongiurare questo ennesimo colpo al nostro territorio. Pronta a condividere come Comune di Fontanetto Po ogni iniziativa utile in nome del lavoro e della dignità delle lavoratrici e lavoratori coinvolti”.

