Il sistema di comunicazione aziendale ha la primaria necessità di risultare molto semplice da utilizzare, di essere affidabile e di permettere una costante connessione con i propri collaboratori, anche quando questi ultimi non stanno svolgendo la loro attività in sede aziendale.

Le aziende in procinto di dover scegliere un centralino per la gestione delle comunicazioni si trovano oggi davanti ad un bivio: scegliere un sistema tradizionale o optare per un servizio in cloud.

Il servizio in cloud si basa sull’utilizzo della connessione ad internet per tutti i flussi di comunicazione. Un importante passo dall’analogico al digitale in grado di trasportare la voce mediante pacchetti dati attraverso il web. Il motivo per cui oggi è assolutamente necessario scegliere questa seconda opzione risiede nel fatto che l’ottenimento dei risparmi in termine di denaro, tempo ed ottimizzazione prestazionale risulta pressoché immediata.

NFON, unico provider di servizi di cloud PBX paneuropeo offre la possibilità di ottenere questi vantaggi, proponendo sul mercato un servizio in cloud capace di utilizzare hardware e software come servizi, eliminando totalmente gli iniziali investimenti per l’acquisto di apparecchiature o di licenze di utilizzo. Con il Cloud PBX le aziende pagheranno unicamente per l’effettivo utilizzo delle risorse attraverso un canone periodico.

Sono dunque finiti i tempi dei costosi e mai puntuali interventi tecnici in loco e dei continui aggiornamenti dei sistemi. NFON si prende a carico tutta la gestione, per offrire un servizio funzionale, veloce ed altamente performante per qualunque esigenza lavorativa. Esistono inoltre certificazioni e regolamenti che mettono chiaramente a disposizione le prerogative di sicurezza di questi rivoluzionari tipi di servizi. Risulta altresì importante ricordare che i centralini, devono risultare totalmente compliant alla normativa europea GDPR, visto il continuo trattamento di dati sensibili appartenenti ai clienti o ai fornitori aziendali. Per questo punto è necessario verificare che sia possibile fruire di moduli di configurazione privacy atti ad impostare i requisiti di sicurezza che si decide di adottare.