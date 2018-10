Il nuovo Volvo Truck Center di Settimo Torinese è realtà. L’azienda può infatti festeggiare un nuovo e importante traguardo. Una sede strategica dal punto di vista commerciale e imprenditoriale, dal momento che va a inserirsi in quella fetta di nord Ovest d’Italia che permette a Volvo di affacciarsi su tutta la provincia di Torino e su buona parte del Piemonte.

La data «zero» di questa importante novità è stata sabato 13 ottobre. Per la prima volta, i cancelli e la sede di via Niccolò Paganini 9 (area industriale della Cebrosa) hanno aperto le porte al pubblico. Un evento da incorniciare, soprattutto per il grandissimo numero di amici e clienti dell’azienda che hanno voluto partecipare a questo evento che si potrebbe definire “storico”.

Nuovo Volvo Truck Center, parla l’Ad Dattoli

«L’apertura di questo nuovo Truck Center – commenta Giovanni Dattoli, Ad e General Manager di Volvo Trucks -, è evidentemente strategica per l’azienda. In questa sede i nostri clienti avranno a disposizione una serie di professionisti in fatto di vendita, post vendita e assistenza». «La ricerca del posto giusto – continua – è durata circa un anno. Poi abbiamo trovato questo sito che è perfetto e ben si sposa con le nostre esigenze. E’ collegato alle principali arterie autostradali del territorio e ci permette di essere raggiungibili da tutti».

«Grazie a questo nuovo polo – continua Dattoli – siamo in grado di coprire l’interno nord Italia da Ovest a Est e di fornire il maggior numero di servizi possibile a tutti i nostri clienti».

Parole d’ordine? Rispetto e comprensione per i clienti

La sede del nuovissimo e avveniristico Truck Center si estende per circa 12.000 metri quadrati. All’interno, oltre agli uffici dell’amministrazione, allo spazio espositivo, trovano posto anche un importante e rifornito magazzino. E un’officina di tutto rispetto, in grado di fornire ogni tipo di risposta ai clienti dell’azienda. «Direi – conclude Giovanni Dattoli – che questa è l’ennesima sfida vinta da questa azienda». La parola d’ordine, all’interno del nuovo stabilimento, è ovviamente rispetto e comprensione per le esigenze di ogni cliente.

Rafforzando quell’idea secondo la quale l’azienda Volvo, storica anche sul territorio nazionale, ha accresciuto la sua credibilità e professionalità in così tanti anni di storia. Da Settimo, quindi, gli autori di questa avventura iniziano a scrivere una nuova pagina di un’avventura che promette già di essere avvincente.

Informazione Pubblicitaria