Oggi è la Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole VIDEO

Oggi, 22 novembre 2019 è la Giornata nazionale per la sicurezza delle scuole, promossa da Cittadinanzattiva dal 2003 ed istituzionalizzata con la legge sulla Buona scuola. Da Rivoli (TO) a Milano, da Napoli a Roma, le scuole partecipano con iniziative legate ai rischi sismico ed alluvione, e ai Piani comunali di emergenza.

Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole

“Prepariamoci è la parola d’ordine della Giornata nazionale della sicurezza delle scuole 2019 – dichiara Adriana Bizzarri, coordinatrice nazionale scuola di Cittadinanzattiva – I recenti allagamenti e gli effetti drammatici sulla popolazione attestano quanto il nostro Paese sia ancora troppo vulnerabile dal punto di vista della cura e manutenzione del territorio e della realizzazione degli interventi programmati. È sotto gli occhi di tutti il ritardo nella ricostruzione delle scuole dell’Aquila e delle zone del Centro Italia colpite dai recenti sismi. Oltre a vigilare perché le istituzioni accelerino gli interventi previsti, è opportuno che le organizzazioni civiche moltiplichino gli sforzi affinché la popolazione tutta, partendo dalle scuole e dai giovani, sia preparata a prevenire ed affrontare tali emergenze”.

In concomitanza della Giornata è stato realizzato il video tutorial “Prepariamoci” sul rischio alluvione (che trovate in testa a questo articolo).

Partecipa al sondaggio: ci vuole un minuto

È inoltre disponibile un sondaggio online per conoscere quanto studenti e adulti sono informati sui Piani comunali di emergenza.

Studenti poco informati su come comportarsi in caso di alluvione: CLICCA E VAI AL SONDAGGIO

In occasione della Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole 2018 è stato somministrato un sondaggio on line a cui hanno risposto 1.054 ragazzi tra i 10 e i 14 anni di scuole di 14 città e paesi di 6 regioni (Lombardia, Veneto, Marche, Calabria, Campania, Sardegna).

L’86% degli studenti dichiara che la propria scuola è stata chiusa almeno una volta per allerta meteo e della chiusura sono stati informati principalmente attraverso il passaparola (72%) o tramite internet (67%). Quasi la metà non conosce i comportamenti corretti da adottare a scuola in caso di alluvione e il 78% non ha mai effettuato le prove di emergenza per questa tipologia di rischio.

L’ELENCO DELLE INIZIATIVE IN TUTTA ITALIA

In Piemonte con il ministro dell’Istruzione

Il vece segretario di Cittadinanzattiva Piemonte, Mauro Bidoni, parteciperà sia al corteo organizzato da Fondo Vito scafidi e Benvenuti in Italia che partirà da piazza Martiri a Rivoli (To), attraverserà via Fratelli Piol e arriverà presso il liceo Darwin, che, a seguire, alla seduta dell’Osservatorio nazionale per l’Edilizia Scolastica convocato dal Miur presso il liceo Darwin di Rivoli, alla presenza del Ministro dell’istruzione Lorenzo Fioramonti e del viceministro Ascani.