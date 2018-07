Saldi Torino Outlet Village, grandi occasioni dei 90 punti vendita dei grandi e prestigiosi marchi della moda internazionale.

Saldi Torino Outlet Village

Al via i saldi estivi a Torino Outlet Village nei suoi 90 negozi dei marchi più prestigiosi che propongono ulteriori sconti sui prezzi outlet delle collezioni primavera/estate. Lo shopping di marca diventa così estremamente conveniente e permette di rifarsi il guardaroba con capi firmati senza perdere di vista il portafoglio. Torino Outlet Village, che ha aperto poco più di un anno fa, in questi giorni si trova ad affrontare il suo secondo anno di saldi estivi e può fare un paragone con i saldi dell’anno precedente:

Il primo bilancio

“Il paragone con lo scorso anno ci rende orgogliosi dei risultati ottenuti – dichiara Victor Busser Casas General Manager di Arcus Real Estate – e fiduciosi sui progetti futuri che riguardano l’ampliamento dell’Outlet Village. I risultati di questo primo giorno di saldi confermano infatti il trend positivo di Torino Outlet Village che fa registrare una crescita a doppia cifra, sia per numero di visitatori che per fatturato, rispetto allo scorso anno.”

Grandi sconti

Torino Outlet Village offre alla propria clientela, fino a fine agosto, la possibilità di acquistare le ultime collezioni primavera/estate dei marchi più famosi con prezzi ulteriormente ribassati: i grandi marchi del panorama fashion presenti all’interno dell’Outlet Village proporranno infatti saldi straordinari dal 30% al 70% sui prezzi outlet, già scontati tutto l’anno. Lo shopping diventa così un’occasione imperdibile! Lo shopping a Torino Outlet Village sarà l’occasione per farsi un guardaroba tutto nuovo oppure per acquistare quei capi firmati, must-have, a prezzi molto vantaggiosi. L’occasione è imperdibile per comporre il proprio look estivo per la città o per la vacanza: dai quelli più trendy da sfoggiare sulle spiagge di Ibiza e Mykonos a quelli più cool per locali e dj-set, fino a quelli più avventurosi per i quali la vacanza è sinonimo di esplorazione e sport e che cercano quindi capi comodi e funzionali.

Non solo shopping…

Completano l’offerta una selezione di 8 punti ristoro dove potersi rilassare. Per tutta l’estate lo shopping è reso ancora più lieto dalla rassegna “TORINO OUTLET VILLAGE IN JAZZ”. Concerti di musica jazz ogni giovedì dalle 19 alle 21 con nomi tra i più importanti del panorama musicale jazz. In calendario artisti del calibro di Greta Panettieri , Karima, Ray Gelato, Nick the Nightfly e Sarah Jane Morris e molti altri.

La navetta

In occasione dei saldi e per tutta l’estate, la navetta dal centro città di Torino è gratuita. Questa permette di raggiungere facilmente l’Outlet.

Gli orari

Per rispondere alle esigenze della propria clientela, Torino Outlet Village è aperto tutti i giorni con orario prolungato dalle 10 alle 21. Un servizio che sottolinea l’apertura internazionale ma anche verso il residente, proponendosi come un’alternativa per chi resta.