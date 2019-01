Al via i saldi invernali a Torino Outlet Village nei suoi 90 negozi dei marchi più prestigiosi che propongono ulteriori sconti fino al 70% sui prezzi outlet.

Torino Outlet Village, i saldi partono alla grande

Al via i saldi invernali a Torino Outlet Village nei suoi 90 negozi dei marchi più prestigiosi che propongono ulteriori sconti fino al 70% sui prezzi outlet delle collezioni Autunno/Inverno. Torino Outlet Village è il punto di riferimento per lo shopping a prezzi outlet per i torinesi e, grazie alla sua posizione strategica, facilmente raggiungibile anche dalle località del Piemonte e Valle D’Aosta. I risultati di questo primo giorno di saldi confermano il trend positivo di Torino Outlet Village che a poco meno di due anni dalla sua inaugurazione sta ottenendo importanti riscontri dai clienti italiani e stranieri, in crescita a doppia cifra rispetto all’anno precedente.

Gli orari

Torino Outlet Village rimane aperto dalle 9 alle 21 domenica 6, sabato 12 e domenica 13 gennaio. Le 8 ristorazioni dell’Outlet Village terranno aperto fino alle 22, consentendo ai clienti di poter rimanere anche a cena.

I servizi

Le famiglie con i bambini sono inoltre le benvenute: i genitori infatti possono lasciare i loro figli presso lo spazio Playground gestito da operatori dell’infanzia, con giochi e laboratori, e dedicarsi tranquillamente allo shopping. Per chi vuole comodamente raggiungere l’Outlet senza utilizzare la propria vettura, c’è un comodo servizio di navetta che attraversa la città di Torino più volte al giorno. Nei primi due weekend è inoltre gratuito il servizio di Hands free shopping, che permette di lasciare i propri acquisti presso un’area protetta e gestita da personale dell’Outlet in modo da poter continuare a fare shopping senza ingombranti sacchetti.

