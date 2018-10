Alberto Turri lascia l’incarico: già nominato il nuovo capogruppo. La notizia è giunta pochi istanti fa.

Alberto Turri

Il leader dei Cinque Stelle ha appena lasciato l’incarico come capogruppo. “Nessun problema interno al gruppo, ma è una decisione che maturavo da tempo”, le sue prime parole. La scelta infatti sembra arrivare dopo settimane di incontri e di confronti tra i membri del Movimento sanmaurese.

La decisione

Alla base della scelta, quindi la decisione di far crescere i colleghi di maggioranza. “Come Movimento – spiega Turri – abbiamo sempre voluto garantire una certa alternanza, ma i tempi per attuare questa politica non erano ancora maturi. Adesso siamo pronti e abbiamo deciso di nominare un nuovo capogruppo, seguendo le orme di altri Comuni, a Torino, ad esempio, già lo fanno”.

Il nuovo capogruppo

Consegnate le dimissioni nel pomeriggio di oggi, mercoledì 10 ottobre, a raccogliere il testimone è Katiuscia Coppola, consigliera comunale di maggioranza che in questi anni di governo ha dimostrato le caratteristiche politico-amministrative tali da renderla il naturale successore.