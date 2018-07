Utili per 60,4 milioni di euro, approvato bilancio Smat al centro di Castiglione: utili per 60,4 milioni di euro.

Approvato bilancio Smat

E’ stato approvato nella giornata di venerdì 29 giugno il bilancio della Smat. La riunione si è svolta nei locali della sede di Castiglione, alla presenza di tutti i sindaci dei Comuni soci. Il risultato è stato certamente molto importante, anche perché l’utile complessivo è stato di 60,4 milioni di euro.

Documento passato a maggioranza

La distribuzione, approvata a maggioranza, prevede 49 milioni di euro vincolati per l’attuazione del Piano economico e per gli investimenti. Inoltre 11,4 milioni di euro sono il dividendo ai Comuni Soci per servizi a tutela dell’ambiente. La realizzazione di grandi opere ed il piano economico dei prossimi 10 anni, dunque, vedrà impegnata la Smat nella realizzazione di importanti opere idriche, nell’ampliamento delle reti e ammodernamento degli impianti esistenti.

Il presidente Romano