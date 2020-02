Antonio Borrini ha formalizzato l’adesione al gruppo misto lasciando formalmente la Lega che lo aveva portato all’elezione come consigliere.

Antonio Borrini lascia la Lega

E’ della mattinata di oggi, giovedì 6 febbraio 2020, la notizia dell’addio al gruppo consiliare della Lega per Salvini Piemonte ufficializzato dal consigliere comunale Antonio Borrini. Il giovane rappresentante del Carroccio ha deciso di lasciare per aderire al gruppo misto del Consiglio comunale.

“Per meglio rappresentare – scrive Borrini in una lettera – i cittadini che mi hanno votato e che hanno creduto in me, in quanto non mi identifico più la linea politica della sezione”

Bye bye Lega

Una decisione, quella del giovane consigliere “non certo improvvisa, maturata in questi ultimi due mesi durante i quali ho gradualmente ridotto la mia partecipazione alle iniziative di partito. Il mio malessere perdura da tempo”.

“L’imbarbarimento del linguaggio e l’inasprimento dei rapporti umani all’interno della sezione, hanno determinato il progressivo sfaldamento dello spirito di appartenenza e comunità nel quale mi sono sempre identificato. Troppe ed incolmabili le distanze che ormai da tempo si frappongono tra me, i colleghi consiglieri e il direttivo della sezione”.

“Resto sostenitore di Salvini”

“Continuerò comunque a essere un sostenitore della Lega Salvini Premier, portando avanti le idee del mio partito, così come continuerò a impegnarmi alacremente per la mia città”, scrive ancora il giovane consigliere. “La politica con la P maiuscola – sottolinea – deve fare marcia indietro, tornare a parlarsi e a trovare soluzioni per il futuro di Settimo. Ho voglia di fare politica per il bene della città e scegliendo di entrare nel Gruppo Misto credo di poter fornire un supporto di idee per il bene comune”.