Fratelli d’Italia polemici sui fondi destinati per l’Hub del centro migranti.

Fa ancora discutere il progetto di costituzione del nuovo Hub destinato ad alleggerire la struttura del centro Fenoglio che, da 10 anni, accoglie i migranti in arrivo sul territorio nazionale.

Il progetto dell’Hub ha visto l’impegno congiunto di Comune di Settimo, della Croce Rossa italiana che gestisce la struttura e del Ministero dell’Interno. Proprio dal Ministero dovrebbero arrivare i 3 milioni necessari alla realizzazione della struttura che potrebbe sorgere nell’area adiacente al Centro Fenoglio.

Il primo a criticare la spesa di 3 milioni di euro è stato Gianluigi Cernusco, segretario della Lega di Settimo.

“Noi dovremmo spendere 3 milioni di euro per costruire un hub a Settimo? Ma, dico io, stiamo scherzando? Ricordiamoci che queste persone dicono di scappare dalla guerra, poi in realtà le troviamo in giro per le nostre città a far niente”.

“Qui – sottolineava quindi Cernusco – si sono introdotte in modo clandestino. Già abbiamo un debito pubblico impressionante, ora ci mettiamo a costruire anche gli alberghi per loro?”.