Chiara Appendino a Settimo per parlare id ambiente, innovazione e welfare oggi, domenica 15 settembre 2019 alle 18 in piazza della Libertà. Sarà il sindaco di Torino a trattare le nuove prospettive di sviluppo per le città e il paese. Si tratta di un appuntamento organizzato dal Movimento 5 Stelle.

L’incontro era a rischio

La situazione politica nazione ha influito, e non poco, anche sulle scelte che i militanti locali del Movimento 5 Stelle hanno deciso di adottare sul territorio. Alla fine dello scorso luglio lo avevamo annunciato proprio tra le colonne de La Nuova Periferia, il MoViFest – il tradizionale raduno annuale dei circoli locali dei militanti del Movimento 5 Stelle – rischiava già all’epoca di saltare la consueta manifestazione a causa della linea che il premier Giuseppe Conte aveva deciso di adottare a favore della realizzazione della Tav. Così i militanti, a maggior ragione dopo gli ultimi sviluppi delle scorse settimane che hanno dominato la scena politica nazionale, hanno iniziato a offrire una serie di importanti defezioni.

