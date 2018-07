Felice Scavone, di Forza Italia, parla di Settimo come di una città abbandonata.

Settimo, una “città abbandonata”.

«Ormai Settimo è lasciata allo sbando». Parola di Felice Scavone, capogruppo di Forza Italia, che si lascia andare all’ennesima segnalazione-sfogo. «Da qualche mese tengo d’occhio il cartello installato all’ingresso del Municipio e che indica la sala matrimoni nella Torre Medievale».

Una lettera mancante

«Manca la I finale ormai da tempo immemore. E’ possibile che nessuno dell’Amministrazione se ne sia accorto? Non ci sono tre euro per comprare un adesivo nuovo? Questa Giunta dimostra una cosa sola ai cittadini, di non curarsi della città. Se non si accorgono di un adesivo sulla porta che attraversano ogni giorno come possono intercettare i veri problemi dei cittadini?».

Soluzioni possibili?

«Mi sembra che sia assurdo che nessuno si sia accorto del problema – continua Scavone -. Sindaco, assessori, impiegati e tecnici comunali, attraversano proprio il portone di piazza della Libertà per andare a lavoro. E’ normale che nessuno si sia mai accorto dell’assenza di una lettera? Perché dobbiamo fare queste figure di fronte ai nostri concittadini?». «Sono disposto – conclude il consigliere di opposizione – a metterceli di tasca mia i tre euro per un nuovo adesivo, ma per favore, risolviamo questo problema, cerchiamo di non essere ridicoli».