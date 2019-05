Comunali 2019, a San Raffaele la tendenza dice Ettore Mantelli

Comunali 2019

Si è concluso lo spoglio di uno dei tre seggi anche a San Raffaele. In particolare è terminato lo scrutinio al borgo alto.

La tendenza

In testa Ettore Mantelli, candidato a sindaco della lista Indipendenti. Il seggio ha chiuso con 216 preferenze a favore della sua lista, mentre Marta Clara, candidata a sindaco di Noi per Voi, ne ha avute 123. Resta da attendere l’ufficialità per gli altri due seggi.