Comunali 2019, a Sciolze Gabriella Mossetto confermata sindaco

Comunali 2019

Terminato lo spoglio delle schede per le comunali a Sciolze. A vincere è stata la lista Noi di Sciolze. Dunque, è stata confermata come sindaco l’uscente Gabriella Mossetto.

La sfida

Non ce l’ha fatta quindi, lo sfidante, Luca Bannò, che guidava la lista civica Voltiamo Pagina.

Lo spoglio

Lo scrutinio si è quindi ancora appena concluso. In questi minuti sono in corso le operazioni per la chiusura dei seggi e la conferma delle preferenze.