Comunali 2019, Cugini è di nuovo sindaco di Gassino. La conferma è arrivata poco fa alla chiusura dell’ultimo seggio.

Cugini è di nuovo sindaco

I rumours sono stati confermati e i presentimenti alla chiusura dei primi seggi non hanno sbagliato. Paolo Cugini è nuovamente sindaco di Gassino, con la sua lista Dialogassino.

Gli avversari

Il secondo posto è rimasto contesto invece fino all’ultimo tra il candidato del centrodestra Attilio Contran e il rappresentante della civica Giuseppe Fazzino. A seguire, il Movimento 5 Stelle con la sua candidata Maria Grazia Alfarano, e Rete Civica per Gassino, la cui candidata è Elena Chinaglia.

La festa

Una grande festa per Dialogassino che ha brindato il risultato ottenuto prima di lasciare i seggi della scuola Savio. Soddisfatto Paolo Cugini che ha commentato: “Proprio come 5 anni fa, i sondaggi non ci davano per favoriti invece il duro lavoro ripaga sempre”.