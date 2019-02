Cresciamo Insieme: Loris Lovera presenta il suo progetto civico. Sarà lui il candidato sindaco per la lista in corsa alle elezioni di Castiglione.

Cresciamo Insieme

Si chiama “Cresciamo Insieme” (e non “Cresciamo Insieme” come è erroneamente riportato sull’edizione cartacea di oggi, martedì 19 febbraio, ndr) il progetto civico che, in occasione delle prossime elezioni amministrative castiglionesi, sosterrà la candidatura a sindaco di Lovera. Il nome dell’attuale consigliere di minoranza, capogruppo della lista Castiglione Viva, da tempo era nell’aria per un’eventuale candidatura a sindaco. Sabato scorso è arrivata la tanto attesa ufficialità, nel corso di un incontro organizzato con il responsabile della comunicazione della lista, Federico Renon.

Le parole del neocandidato

«Ho deciso di accettare la candidatura a sindaco perché ho visto che il progetto che sta nascendo attorno alla lista ha basi solide e concrete. Vogliamo effettivamente rappresentare per Castiglione un’alternativa rispetto all’Amministrazione attuale». Queste le prime parole di Loris Lovera da candidato a sindaco. «Nelle prossime settimane presenteremo il nostro simbolo, il programma e la squadra dei candidati al Consiglio comunale. Si sta creando un gruppo che sta lavorando con grande entusiasmo e voglia di fare», ha aggiunto.

Le anticipazioni del programma

Senza entrare nel merito del programma Lovera svela però alcuni argomenti cardine: «Sono tante le cose a cui stiamo lavorando. Credo che ci sia davvero bisogno di un coinvolgimento diretto di tutte le realtà che, nei diversi ambiti, sono operative in paese. Penso ad esempio alle associazioni. Ne abbiamo tante e tutte molto importanti. Credo che una maggiore collaborazione tra di loro sarebbe fondamentale proprio per riuscire a coinvolgere maggiormente le nostre realtà. Vogliamo Crescere insieme ai castiglionesi. Il nome della lista non è stato scelto a caso. Si tratta infatti di due parole che hanno un significato ben preciso e che consideriamo molto importanti».

