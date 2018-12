Crisi Vigo: a rischio 69 dipendenti degli stabilimenti del territorio. Sono 39 i lavoratori della sede di San Mauro e 31 di Chieri, i numeri della crisi dell’azienda.

Crisi Vigo

Per tutti i 69 dipendenti in forza alla Vigo Autoindustriale, società specializzata in “trasporto di fabbrica” (servizi regolari privati per il trasporto di operai e impiegati), è stata avviata la procedura di licenziamento collettivo, “conseguenza – a quanto comunicato dalla direzione della Vigo -, di un periodo di crescenti difficoltà aziendali che ha compromesso la possibilità di garantire un servizio efficiente e adeguato alle mutate esigenze operative e ambientali”. Oggi la Vigo è in liquidazione e cesserà lo svolgimento di ogni esercizio al 31 dicembre 2018. La situazione più critica riguarderebbe 38 lavoratori della sede di San Mauro-Pescarito che svolge attività di noleggio e servizi in subaffido per conto delle società Sadem e Canova che, a differenza dei 31 lavoratori di Chieri, non dovrebbero essere assorbiti dalla Cavourese, la società che ha dimostrato interesse presentando un piano di riorganizzazione del servizio. Per i dipendenti di San Mauro sarebbe previsto un periodo di cassa integrazione.

Il caso arriva in Regione Piemonte

“La Regione metterà in campo tutti gli strumenti a sua disposizione per salvaguardare i 69 dipendenti a rischio licenziamento della società Vigo Autoindustriale con sede a San Mauro torinese e Chieri. Il tavolo con azienda, sindacati e Assessora al lavoro, è convocato per la prossima settimana, in questa occasione faremo il possibile per trovare soluzioni idonee a una definizione positiva della vicenda”. È quanto dichiarato in aula dall’assessore alle Politiche sociali Augusto Ferrari, nel rispondere alle question delle consigliere Nadia Conticelli (Partito democratico) e Francesca Frediani (Movimento 5 stelle).

I commenti

Preoccupazione e intenzione a collaborare da parte della Regione Piemonte. Concorde sul da farsi le consigliere Conticelli e Freudiani.