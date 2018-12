Elezioni 2019, la data potrebbe essere quella di domenica 26 maggio giorno in cui gli italiani saranno chiamati al voto anche per le Europee.

Elezioni 2019

Tempo di rinnovare numerosi Consigli comunali nel Chivassese, Settimese e Vercellese. Sono diverse, infatti, le Amministrazioni che termineranno il loro mandato nella prossima primavera. Tra queste c’è sicuramente Settimo Torinese che dovrà decidere per il dopo Puppo ma anche Crescentino, Brandizzo, Verolengo, Caluso e molte altre realtà. Insomma, un anno importante per la politica locale. Ma non solo. Già i cittadini saranno chiamati anche a rinnovare il Consiglio Regione e votare i propri rappresentati in Europa.

La data

Sembra sempre più vicina la conferma di domenica 26 maggio giorno durante il quale gli italiani già saranno chiamati a votare per le elezioni europee. Ma la conferma ancora non arriva da Roma dunque occorrerà attendere ancora il Decreto.

Intanto oggi si sceglie il segretario del Pd

Oggi, domenica 16 dicembre, urne aperte in 168 seggi in Piemonte per le primarie per la scelta del nuovo segretario regionale del Pd. Tre i candidati che si contendo la guida del partito: Mauro Marino, Paolo Furia e Monica Canalis.

