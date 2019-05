Elezioni Europee 2019, la Lega di Matteo Salvini è risultato il primo partito nel Torinese e Vercellese, doppiando addirittura il secondo partito.

La Lega primo partito

La Lega di Matteo Salvini, quel partito che oggi si trova al Governo insieme al Movimento 5 Stelle, risulta il primo partito in Italia. E così anche in Piemonte dove ha ottenuto grandi risultati.

Nel Chivassese

I risultati parlano chiaro: il Chivassese è leghista e lo dimostrano i voti che ha ottenuto in questo primo spoglio, cioè quello europeo. A Chivasso ha ottenuto il 33,61% dei voti rispetto al Pd che si è fermato a 24.72%. Terzo posto per il M5S con il 17,51%. A Verolengo, invece, boom di voti per la Lega che totalizza il 40,27% dei voti. Il Pd, anche qui secondo partito, con 18.69% mentre il M5S con il 15.37%. Il 39.18% dei votanti ha scelto la Lega a Caluso mentre il 23.75% il Pd. Terzo partito anche qui il M5S con il 12.82%. Brandizzo segue l’onda nazionale: 37.37% per la Lega, 23.60 per il Pd e 18.59 per il M5S. A Montanaro il 36.47% per la Lega, 24.37 per il Pd e 15.08 per il M5S. Torrazza premia il Governo Gialloverde: 42.69 per la Lega, 19.75 per il M5S e 17.04 per il PD.

Nel Settimese invece…

Forse la Lega anche in questa parte di provincia. A Settimo i cittadini hanno scelto il 33.84% la Lega, il 25.95 il Pd e il 20.10% il M5S. Così Gassino: 34.58 per la Lega, 26.46 per il Pd e il 14.82 per il M5S. Poca differenza di voti invece a San Mauro per la Lega e il Pd, rispettivamente 31.96 il primo e 29.67 il secondo. Il 13.64 invece per il M5S. Infine, la Lega a Venaria riceve il 32.64, il Pd il 25.77 e il M5S il 19.52.

Lega premiata anche nel Vercellese

Da una provincia all’altra la situazione non cambia molto. A Crescentino come a Torrazza, dove il M5S è presente con esponenti, è il secondo partito con il 18.65% dei voti. Il primo partito è comunque la Lega con il 39.11%. Il Pd si ferma al terzo posto con il 18.27. Super Lega anche a Cigliano dove ha totalizzato il 40.57%, 21.42% al Pd mentre il 13.18 al M5S. Qui, dove c’è una sede di Fratelli d’Italia, il partito della Meloni si è fermato a quota 7.17%. Anche Saluggia vince la Lega con il 42.83% dei voti. Il Pd si ferma al 22.90 mentre il M5S AL 12.55.

Le parole di Salvini

Il Ministero dell'Interno nonché leader della Lega commenta così la vittoria a livello nazionale: