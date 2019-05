L’ex ministro all’istruzione Mariastella Gelmini è arrivata a sorpresa in città.

Blitz dell’ex ministro Mariastella Gelmini

E’ arrivata in città pochi minuti prima delle 13 per un vero e proprio blitz sul territorio comunale. Mariastella Gelmini, ex ministro all’Istruzione e ora capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati è stata protagonista di un vero e proprio blitz in occasione della campagna elettorale settimese per le prossime elezioni amministrative 2019.

Accompagnata da Giacometto

Ad accompagnare a Settimo Gelmini c’era l’onorevole Carlo Giacometto, chivassese, eletto proprio nel collegio di Settimo alle scorse elezioni politiche del marzo 2018. L’incontro è durato alcuni minuti. Nel corso del blitz cittadino, la Gelmini ha conosciuto il candidato sindaco per la coalizione del centrodestra Antonio Mencobello, e i referenti locali del partito fondato nel 1994 da Silvio Berlusconi.

L’aspettativa elettorale

Nel corso dell’incontro settimese a raccontare le vicissitudini politiche locali ci hanno pensato Felice Scavone, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale e il commissario locale di Forza Italia Giorgio Chiarle. E’ arrivato dunque, proprio da Gelmini, l’augurio perché il centrodestra, che si presenta unito alle prossime elezioni possa ottenere un ottimo risultato.

I saluti del sindaco

A salutare l’onorevole, per una pura casualità, c’era anche l’attuale sindaco Fabrizio Puppo che, attraversando piazza San Pietro in Vincoli ha salutato l’onorevole Gelmini. Scherzando sulla definizione di “sindaco uscente”.