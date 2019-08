Il Senato dice sì alla Tav. Tutti contro il Movimento 5 Stelle: affossata la loro mozione contro, sono passate invece quelle a favore. Crisi di Governo? Ad agitarne lo spettro è stato il capogruppo lumbard, il brianzolo Massimiliano Romeo (GUARDA IL VIDEO: “Questione politica se alleati votano diversamente”), ma arrivati a questo punto difficilmente il Treno ad alta velocità metterà sotto l’Esecutivo Conte.

Tav, il Senato dice sì

La Torino Lione da oggi è più vicina. Il Senato ha votato a favore di quattro mozioni che invitano il governo a concludere l’opera. Sì ai testi di Pd, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Più Europa, bocciate la mozione 5 Stelle e quella dei senatori Leu.

Maggioranza spaccata in due

La maggioranza si è divisa: la Lega ha votato a favore delle mozioni Pro TAV, compresa quella del Pd (dopo che il partito di Zingaretti all’ultimo ha tolto dal suo testo critiche al Governo). Certo, se l’alta velocità era un test per la tenuta del Governo, per il Piemonte è importante soprattutto per capire come sarà il futuro della Regione.

LEGGI ANCHE:Nuovi Deputati e Senatori e la nomina dei presidenti LE FOTO

Caso Diciotti, il Movimento 5 stelle vota su Rousseau se processare Salvini

Vaccini obbligatori: ostruzionismo alla Camera, ma l’autocertificazione passerà

I parlamentari piemontesi in aula

La senatrice di Orbassano Elisa Pirro ha letto la mozione 5S, ma il pentastellato torinese Alberto Airola è stato il più critico e ha parlato anche di un “Presidente del Consiglio forse mal consigliato”.

La mozione di Forza Italia è stata illustrata dal senatore piemontese Gilberto Pichetto Fratin (“Non siamo per la scelta della arretratezza”), mentre il senatore del PD Mario Laus ha attaccato il ministro Toninelli (“Devi andare a casa”).

Il presidente Cirio

Alberto Cirio, governatore del Piemonte commenta: