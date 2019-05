Confermata nelle ultime ore la notizia della visita di Matteo Salvini a Settimo per la campagna elettorale.

Matteo Salvini a Settimo

E’ stata confermata poche ore fa l’indiscrezione secondo la quale il vicepremier Matteo Salvini sarebbe arrivato a Settimo per tirare la volata alla campagna elettorale della Lega locale. Il Ministro dell’Interno e vice del premier Giuseppe Conte è infatti atteso a Settimo, in piazza Campidoglio, nel pomeriggio della prossima domenica 12 maggio. L’incontro con i militanti della Lega e i cittadini si terrà in piazza Campidoglio, dalle 18 alle 19. La notizia è stata confermata dalla sezione locale della Lega.

Promessa “mantenuta”

Era stato proprio il candidato sindaco locale, Antonio Mencobello, a chiedere al vicepremier di visitare anche Settimo. Lo aveva fatto nel corso della recente visita torinese del Ministro nel centro del capoluogo.

Ho avuto – annunciava Mencobello – personalmente modo di avere un breve colloquio con Salvini per richiamare la sua attenzione sulle problematiche di Settimo e invitarlo nella nostra città. La sua calorosa risposta al mio invito, accompagnato da un buffetto sulla guancia è stato: “Stai tranquillo, non vi abbandoneremo”, come se fossero le parole di un buon padre di famiglia

Il programma

Evidentemente soddisfatti, i militanti della Lega di Settimo esultano per l’imminente arrivo in città del Ministro. Al momento il programma dell’incontro è in fase di definizione, nelle prossime ore si potrebbero conoscere ulteriori dettagli.