In coda per un selfie con il Ministro dell’Interno Matteo Salvini che oggi, domenica 12 maggio 2019, era a Settimo Torinese.

In coda per un selfie con Salvini

Decine di persone sono rimaste in coda, per lunghi minuti, in attesa di salire sul palco di piazza della Libertà per “strappare” un selfie al Ministro dell’interno e vicepremier Matteo Salvini al termine del suo intervento a Settimo Torinese.

Discorso in vista delle elezioni

Di fronte a una piazza gremita si sono radunate centinaia di persone in attesa dell’arrivo del leader della Lega che ha infiammato la piazza in vista delle prossime elezioni amministrative, regionali ed europee del prossimo 26 maggio. Tra i tanti temi affrontati quelli della politica economica, dell’immigrazione, tutti “cavalli di battaglia” che sono stati riproposti dai militanti della Lega sulla piazza settimese. Al termine dell’intervento pubblico di Salvini, quindi, la lunga scia di spettatori e sostenitori che si sono messi in coda per ottenere una fotografia insieme al leader del partito attualmente in coalizione di Governo nazionale.

