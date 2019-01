Dopo le dimissioni di Antonello Ghisaura, il giovane Luca Rivoira entra nella Giunta del Comune di Settimo Torinese.

Il decreto

E’ stato firmato nella mattinata di ieri, lunedì 7 gennaio, direttamente dal sindaco di Settimo Fabrizio Puppo che ha sostituito nella sua Giunta il dimissionario Antonello Ghisaura. L’ex assessore allo sport e alla cultura, infatti, aveva annunciato la sua uscita dalla giunta nelle scorse settimane dopo circa 20 anni di attività amministrativa. Ora nella squadra di Puppo il giovane consigliere comunale del Pd è pronto a fare il suo debutto con le stesse deleghe del suo predecessore.

Luca Rivoira nuovo assessore

La militanza e l’impegno del giovane, classe 1991, è stata premiata dal primo cittadino che l’ha voluto nella sua squadra. “Ringrazio il sindaco per la fiducia – commenta Rivoira -. E’ sicuramente un incarico che mi onora e che mi spinge a lavorare al meglio per il territorio. Mi occuperò di sport, impianti sportivi e cultura e spero di farlo al meglio. Certamente non mancheranno impegno e massima serietà da parte mia, il compito che mi aspetta è tanto bello quanto delicato”.

I progetti

Tra gli impegni che occuperanno Luca Rivoira, inoltre, c’è quello del progetto del nuovo palazzetto dello sport di Settimo. La posa della prima pietra del nuovo impianto di via Santa Cristina è prevista per la prossima primavera. “Nei prossimi giorni – annuncia – inizierò a visionare tutta la documentazione e a consultarmi con i colleghi e i tecnici per conoscere al meglio ogni aspetto del futuro di questo progetto”.