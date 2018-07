Parlamentari piemontesi, fra i primi della classe in fatto di presenze.

Parlamentari piemontesi

Quella del deputato 5Stelle, habitué più delle barche che dello scranno parlamentare, l’ha raccontata il Corriere della Sera. Ma che cosa riportano i dati di Openparlamento sugli altri deputati e senatori che da quattro mesi più o meno siedono i Parlamento? Per i rappresentanti piemontesi i numeri dicono bene, nel senso che almeno fin qui hanno dato prova di frequentare le Camere con un’assiduità piuttosto alta, che tocca la percentuale piena almeno in un caso. E la speranza è che i numeri si confermino positivi anche di qui in avanti.

I numeri dei più ligi

Paolo Tiramani, Carlo Giacometto e Claudia Porchietto sono i tre parlamentari con il record di presenze fra gli eletti piemontesi. In cima alla classifica c’è di diritto Il leghista Tiramani che ha registrato il 100% di presenze. Subito dopo c’è il forzista Carlo Giacometto eletto nella circoscrizione Piemonte 1, per lui il 99,09% di presenze. Sul podio ideale dei più ligi ai doveri parlamentari anche Claudia Porchietto (Forza Italia) con il 97,73%.

Gli altri eletti del gruppo piemontese

La grillina Jessica Costanzo (circoscrizione Piemonte 1) è stata in Parlamento per il 96,36% . Poche le assenze anche per Augusta Montaruli di Fratelli d’Italia (85,91% di presenze). Chiude l’elenco piemontese il leghista Alessandro Benvenuto in Parlamento con la percentuale di 83,64.