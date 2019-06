Piastra – Mencobello, stasera il dibattito de La Nuova Periferia. L’appuntamento è per questa sera, giovedì 6 giugno, alle 21.

Faccia a faccia tra i candidati sindaco. In vista del ballottaggio, La Nuova Periferia organizza il confronto tra la candidata del centrosinistra Elena Piastra e il suo diretto concorrente, Antonio Mencobello per il centrodestra.

Il dibattito

La serata sarà l’occasione per conoscere più da vicino i dettagli dei programmi dei due candidati, in corsa per la fascia tricolore della Città.

Il ballottaggio

Sarà uno degli ultimi eventi per i settimesi di incontrare i due esponenti prima del ballottaggio che richiamerà alle urne tutti i cittadini domenica prossima, 9 giugno.