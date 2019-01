Pista ciclabile: nuovo blitz di CasaPound a Settimo. I volantini sono apparsi nella notte, tappezzando via Torino e riportando un “emblematico avviso”.

Nuovo blitz

I militanti di CasaPound sono tornati a Settimo e, più precisamente, in via Torino manifestando nuovamente contro la pista ciclabile che continua a mietere vittime. Il gruppo, alcune settimane fa, aveva già espresso il proprio dissenso all’opera affiggendo un cartello accanto alla “bike-line”. Stavolta sono stati affissi numerosi volantini con l’avviso di “percolo caduta” per i cliclisti.

La pista ciclabile

Secondo Domenico Giraulo, referente di CasaPound per la cintura nord di Torino, l’opera pubblica è pericolosa poiché provoca rovinose cadute degli utenti e le vetture in transito si trovano costretti a invaderla per evitare le auto in doppia fila.

“La ciclabile rientra in un fallimentare progetto di riqualificazione che ha solo portato a diversi incidenti, nell’ultimo il malcapitato protagonista è stato un anziano che ha rischiato di spaccarsi l’osso del collo. Questo incidente si aggiunge ad altri avvenuti in precedenza, quindi oltre ad essere stata progettata senza connessioni ad altre ciclabili rimane priva di protezioni con auto che invadono continuamente la corsia riservata alle biciclette. Deve scappare il morto prima di prendere provvedimenti?”

Sull’opera è intervenuto anche Rossino