Nella mattinata di oggi, martedì 18, la prima riunione degli assessori dell’Amministrazione Piastra.

Amministrazione Piastra: prima giunta

E’ iniziata poco dopo le 8,30 la prima riunione di giunta della nuova Amministrazione comunale di Settimo. A guidare i lavori la sindaca Elena Piastra che ha accolto la sua squadra di Governo al tavolo degli incontri istituzionali nel suo ufficio.

La squadra degli assessori

Proprio nella giornata di ieri la sindaca Piastra aveva ufficializzato la composizione della squadra di governo e firmato i decreti di nomina, definendo anche le deleghe per ciascuno dei suoi collaboratori, alcuni dei quali alla prima esperienza di governo.

Le deleghe

Società partecipate, edilizia, lavori pubblici, pianificazione territoriale e rigenerazione urbana, personale, servizi demografici, comunicazione. Sono queste le deleghe che Piastra ha deciso di tenere per sé.

Per Giancarlo Brino, che diventa vicesindaco: Educazione e scuola, Coesione ed Inclusione Sociale, Protezione civile, Sicurezza, Manutenzione del patrimonio e Decoro urbano.

Alessandro Raso: Ambiente, Trasporti, Mobilità Sostenibile, Innovazione; Luca Rivoira: Politiche finanziarie e Bilancio, Tributi ed Entrate, Patrimonio comunale; Chiara Gaiola: Commercio e Mercati cittadini, promozione della città, Programmazione e Coordinamento Ufficio progetti Europei. Daniele Volpatto: Lavoro, sviluppo economico, rapporti con le imprese, formazione al lavoro, economia sociale e progetti di microcredito, sport, rapporti con il consiglio comunale; Angelo Barbati: Politiche sociali e Servizi alla Persona, Anziani, Politiche per la Casa e l’emergenza abitativa, Housing Sociale, Terzo Settore, Immigrazione, cooperazione internazionale e politiche interculturali, azioni di lotta alla povertà. Barbara Ventrella: Cultura, Partecipazione e politiche giovanili, definizione di misure e interventi per la tutela dei minori, servizi a sostegno della genitorialità e agli affidi familiari, Pari opportunità e differenze di genere, Diritti LGBT, Contrasto alle discriminazioni, Lotta alla violenza sulle donne e sui minori, Diritti e benessere degli animali.