E’ ufficialmente iniziata, su Rousseau, la sfida delle Regionarie M5s.

Regionarie M5s, ultime ore per votare il candidato preferito

Per scegliere il proprio candidato preferito in corsa, tra le fila del Movimento 5 Stelle, in vista delle prossime elezioni regionali c’è tempo fino alle 19 di oggi, martedì 9 ottobre.

E’ quindi iniziata la votazione, attraverso la piattaforma Rousseau per votare i circa 200 militanti che hanno scelto di scendere in campo per il futuro amministrativo del Piemonte.

Il voto è possibile soltanto per gli iscritti alla piattaforma telematica del Movimento. Sono tre le “preferenze” che ciascun utente può esprimere tra la lunga rosa dei candidati.

I primi risultati

I primi dati rispetto alle preferenze espresse dai militanti che hanno votato potrebbero arrivare già nella serata di oggi. Gli iscritti hanno inoltre una “grande responsabilità”. Dalle consultazioni

on line in corso da questa mattina, infatti, verrà selezionato il prossimo candidato presidente della Regione. Il nome sarà scelto tra i 10 candidati che, alla chiusura delle votazioni web, avranno ottenuto il maggior numero di preferenze.

Volti noti e consiglieri sul nostro territorio

Anche il nostro territorio, tra settimese e chivassese, porterà in qualche modo il suo contributo. Tra i nomi dei candidati infatti, oltre a quelli di militanti che negli ultimi giorni hanno rotto

gli indugi e hanno presentato la propria candidatura, ci sono anche quelli di consiglieri comunali attivi sul territorio.

E’ il caso, per esempio, del consigliere comunale di opposizione Andrea Favilli, eletto a Settimo alle elezioni dello scorso 2014. Favilli, inoltre, è una delle figure chiave che hanno contribuito, dal punto di vista organizzativo, alla realizzazione dell’edizione del MoViFest di Settimo che si è svolta in città a metà settembre.

Insieme a lui, a concorrere per un posto nella lista delle prossime regionali, c’è anche l’omologo Cristian Corrado, anche lui attivissimo tra gli scranni dell’opposizione del parlamentino di Gassino Torinese.

Tutti i nomi

Di seguito i nomi dei residenti sul nostro territorio che hanno scelto di candidarsi per la corsa alle Regionali.