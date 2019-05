Il Ministero dell’Interno nonché leader della Lega Matteo Salvini contestato da giovani e adulti a Settimo Torinese durante il suo comizio.

Salvini contestato da giovani e adulti

Un breve testo. È quanto è stato letto da circa un centinaio di persone che si sono ritrovate, nel pomeriggio di oggi- domenica 12 maggio – in piazza della Libertà a Settimo Torinese.

L’obiettivo della manifestazione era quello di dimostrare la propria contrarietà alle politiche nazionali e in termini di immigrazione, portate avanti dal Ministro dell’Interno Matteo Salvini, oggi ospite a Settimo.

Il documento

Poche righe che sono state lette pochi secondi dopo l’inizio dell’intervento del vicepremier.

“Siamo cittadini italiani, vogliamo una sicurezza, che non si crei con le armi e la paura. Ma con l’inclusione economica e sociale. L’Italia che vogliamo protegge tutti quanti, senza alcuna distinzione. Italia agli italiani e non ai leghisti, quando parlate di popolo italiano non parlate a nome nostro. Viva l’Italia, viva la Costituzione! Da oggi ne avete uno in meno”.

Tensione in piazza

La dimostrazione dei manifestanti ha suscitato in primo luogo le reazioni dei sostenitori della Lega presenti in piazza. Proprio tra manifestanti e sostenitori della Lega si sono sfiorato attimi di tensione. Sfociati, poi, in una sorta di zuffa tra anti e pro Salvini. Sono stati gli operatori delle forze dell’ordine e della Digos a sedare gli animi e a garantire il deflusso dei manifestanti dalla piazza.

Salvini attacca

“Andate a fare volontariato in parrocchia”. Così il leader della Lega, dal palco di piazza della Libertà a Settimo, dopo i momenti di tensione. Dopo il deflusso dalla piazza e dopo che i manifestanti contro Salvini hanno intonato anche “Bella ciao”, l’incontro politico ha continuato a svolgersi senza incidenti.

