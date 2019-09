Tav, Terzo Valico e turismo nell’incontro tra Piemonte e Liguria che si svolgerà lunedì 23 settembre 2019 tra i rappresentanti delle due Regioni.

Incontro tra Piemonte e Liguria

Si terrà lunedì 23 settembre il primo vertice bilaterale tra le Giunte regionali del Piemonte e della Liguria. I presidenti Alberto Cirio e Giovanni Toti e i loro assessori si incontreranno alle ore 10 a Genova, nella sede della Regione Liguria di piazza De Ferrari.

Tav, Terzo Valico e turismo

“Su molti fronti strategici come i trasporti, il turismo e la cultura, ma anche su servizi fondamentali come la sanità e l’istruzione, Piemonte e Liguria possono potenziare le sinergie non solo a livello di iniziative, ma a partire da una programmazione e pianificazione comune delle politiche da mettere in campo – sostiene il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio – La logistica è un nodo fondamentale: Tav e Terzo Valico si incrociano in Piemonte e Alessandria e Cuneo sono i retroporti naturali di Genova e Savona. Ma penso anche allo sviluppo delle nostre aree montane confinanti e in generale a tutta la partita della progettazione europea. Ad esempio in agricoltura: oggi le nostre regioni hanno Psr diversi, ma credo che lavorare a piani di sviluppo rurali che abbiano elementi condivisi per il Nord-Ovest italiano potrebbe essere utile. Lunedì parleremo anche di questo”. Tra gli argomenti in discussione anche la candidatura Unesco delle Alpi liguri,la riqualificazione delle aree montane confinanti e la Via Francigena.

Visita al Salone Nautico

Al termine presidenti e assessori si sposteranno in visita al Salone Nautico, nell’ottica del potenziamento della promozione comune anche dei grandi eventi e delle fiere internazionali ospitati da Piemonte e Liguria.

