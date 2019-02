Telecamere sul territorio, si amplia la rete di videosorveglianza. Posizionate telecamere anche davanti alla materna di via Caudana. Continua il provvedimento per la sicurezza, posizionate nuove telecamere davanti alla scuola materna di via Caudana dopo quelle davanti all’asilo di via Fermi.

Nuove telecamere di sorveglianza

Dopo avere installato delle telecamere davanti alla scuola materna di via Fermi, nei giorni scorsi l’Amministrazione comunale ne ha posizionate altre anche davanti alla scuola di via Caudana, a Castiglione.

«Stiamo cercando di intervenire – puntualizza il sindaco Pignatta – laddove è necessario. Il progetto legato alla sicurezza è per noi molto importante, soprattutto davanti alle scuole, proprio per venire incontro alle esigenze dei bambini».

Provvedimenti presi anche davanti all’asilo di via Fermi

Nuove telecamere erano state installate anche davanti all’asilo di via Fermi a Castiglione da parte dell’Amministrazione comunale.

«Nell’ottica di garantire una maggiore sicurezza – spiega il primo cittadino Roberto Pignatta – è stata nostra intenzione garantire la tranquillità dei luoghi maggiormente sensibili. E le scuole, da questo punto di vista, rappresentano degli edifici da considerare con maggiore attenzione».

Gli episodi da prevenire

L’area circostante l’asilo di via Fermi, in questi anni è stata più volte al centro dell’attenzione per i furti alle macchine, negli orari di ingresso o di uscita dei bambini. Sono, infatti, capitati diversi furti, con i ladri che hanno rotto il finestrino delle auto per rubare la borsa lasciata incustodita all’interno.

Il progetto per aumentare la sicurezza