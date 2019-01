Vittorio Vizzini, la città in lutto per il presidente del Consiglio seniores. San Mauro piange la perdita di un uomo che ha fatto tanto per la politica locale.

Vittorio Vizzini

Si è spento all’età di 82 anni Vizzini, lasciando lo sgomento in tutta la città. Da sempre impegnato nell’ambito della politica, e in particolar modo nel centro sinistra. Ha portato avanti importanti battaglie e iniziative fondando – tra le tante attività – il circolo Margarita, la sezione sanmaurese della Margherita. Il suo ultimo incarico politico riguarda la carica di presidente del Consiglio Seniores che ha portato avanti per anni, passando poi il testimone ad Anna Mazzucco, attualmente alla guida del gruppo.

L’ultimo saluto

I funerali di Vittorio Vizzini si celebreranno domani mattina, mercoledì 23 gennaio, presso la parrocchia di Sant’Anna. Questa sera invece la recita del rosario in suo ricordo.

Il cordoglio del Consiglio comunale

Ad annunciare la scomparsa è stata la presidente del parlamentino sanmaurese, Lara Loi, che durante la seduta di ieri, lunedì 21 gennaio, ha voluto un minuto di silenzio dedicato a lui. Sgomento tra i consiglieri comunali e tra il pubblico.