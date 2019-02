Le ricette mediche per gli esami e visite valgono sei mesi. Si passa quindi dai due ai sei mesi di validità. E’ una decisione presa dalla Regione Piemonte.

Le ricette mediche per gli esami e visite valgono sei mesi. Si passa quindi dai due ai sei mesi di validità. E’ una decisione presa dalla Regione Piemonte. Si tratta delle ricette per le prestazioni diagnostiche e specialistiche. La decisione è stata presa dalla giunta regionale ieri, venerdì 22 febbraio.

L’assessore Saitta

“L’allungamento della validità della ricetta sarà di aiuto in particolare per i malati cronici – dice l’assessore Antonio Saitta– e per le persone che hanno necessità di controlli frequenti, che avranno più tempo per poter prenotare visite o esami senza dover tornare dal proprio medico”.

