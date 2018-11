Derby del cuore, stasera a Settimo Toro – Juve: la sfida tra i tifosi per fare beneficenza.

Derby del cuore

C’è attesa questa sera (venerdì 9 novembre) a Settimo per il derby del cuore, la sfida tra i tifosi del Toro club e dello Juventus club della città. andrà in scena venerdì alle 21 nella splendida cornice che contorna l’impianto sportivo della Pro Eureka Settimo di via Chiomo 19/bis.

L’esibizione

La partita sarà preceduta alle 20.30 dall’esibizione degli Special Olympics biancocerchiati, all’insegna dell’importante messaggio di solidarietà che si intende trasmettere. L’incasso, come è ormai consuetudine del più classico degli appuntamenti dell’autunno settimese, verrà interamente devoluto in beneficenza: i destinatari sono infatti i bambini del servizio «Girotondo».

L’appello a partecipare

Moniti all’insegna della sportività e dell’importanza dell’evento sono stati lanciati nei giorni scorsi sia dal presidente dello Juventus Club, Luca Rivoira, sia da quella del Torino Club Manuela Pezzana, protagonisti di un sodalizio di amicizia davvero importante e inedito nel mondo del calcio e del tifo di questi giorni: «Con Luca siamo amici da tempo e ci teniamo particolarmente a giocare in nome di questa iniziativa benefica», le parole di Manuela Pezzana. «E’ sempre piacevole come appuntamento dell’autunno settimese incontrare gli amici del Toro club, specie se si tratta di beneficenza. Mi aspetto un gran clima di partecipazione e di festa sugli spalti di via Chiomo: che vinca il migliore!», la chiosa invece di Rivoira.