Giulia Gatto Monticone sfiora l’ingresso nel tabellone degli Australian open.

Giulia Gatto Monticone

Si è fermata al terzo turno delle qualificazioni la corsa della tennista castiglionese Giulia Gatto Monticone verso il tabellone principale degli Australian Open, il primo importante torneo dello slam dell’anno.

Il risultato

Dopo avere brillantemente superato i primi due turni, battendo la cinese Liu Fangzhou e l a connazionale Di Giuseppe, nella terza partita, quella decisiva per l’accesso al tabellone principale, la Gatto Monticone, che è numero 150 al mondo, ha perso contro Harriet Dart con il punteggio di 6-1, 6-3.

I prossimi impegni

Nel mese di febbraio Giulia Gatto Monticone farà parte della squadra nazionale azzurra selezionata dalla Ct Tathiana Garbin per la Fed Cup. Per la castiglionese si tratta della prima convocazione in assoluto. Per lei, dunque, una bella soddisfazione.

