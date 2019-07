Sul diamante di Avigliana i settimesi hanno conquistato l’ennesima vittoria stagionale, il Bc Settimo Under 18 è campione regionale

Il Bc Settimo Under 18 è campione del Piemonte

Venerdì sera dalle 17.30 è andata in scena, sul diamante di Avigliana, la gara contro i Rebels, penultima di calendario per la stagione 2019, nonché scontro diretto tra prima e seconda in classifica. Con la conquista del primo posto e del titolo regionale, infatti, il Settimo Under 18 si qualifica per le fasi nazionali, che avranno inizio ai primi di settembre. Grande orgoglio da parte della società. Il titolo è un premio per la crescita del settore giovanile.

Il coronamento di un campionato impeccabile

La formazione settimese, con alcuni atleti dell’Avigliana Bees inseriti nel roster, grazie all’accordo firmato a inizio stagione, ha giocato un campionato quasi impeccabile, perdendo un solo incontro e restando sempre saldamente in vetta alla classifica di categoria. L’incontro con i Rebels, vinto dai settimesi con il risultato di 4-11 , dà ufficialità ad un titolo che a onor del vero era già in casa dalla gara precedente.

La vittoria contro il Fossano aveva infatti dato al Settimo la certezza matematica della vittoria, dato che negli scontri diretti contro i Rebels, secondi in classifica, e contro il Porta Mortara, terza in classifica, era sempre uscita vincente.

Benché la matematica abbia il suo fascino, la terra rossa per i nostri ragazzi ne ha di più e la vittoria doveva quindi arrivare proprio dal campo. E così è stato. Al termine della gara il consigliere regionale Giuseppe Rizzi, in rappresentanza della FIBS Piemonte, ha consegnato nelle mani del capitano Riccardo Cirillo, la coppa del primo classificato.