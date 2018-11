Riccardo Niglio vince la medaglia d’Oro nel Campionato Nazionale di KickBoxing IAKSA, in occasione della storica tappa di Bologna.

Riccardo Niglio d’Oro

Grande successo per la squadra di combattimento dell’A.s.d. Viet Vo Dao Hoa Lu’ Moc: nel corso del week-end appena trascorso infatti l’atleta settimese Riccardo Niglio ottiene due piazzamenti in altrettante categorie, tra cui spicca sicuramente l’oro nella categoria Light Contract. Enorme soddisfazione per la società della città della Torre, che da anni continua a inanellare successi su successi in varie discipline di arti marziali.

Altre medaglie

Niglio non si è di certo fermato qui, e sempre nel corso della medesima tappa storica del capoluogo emiliano, si mette in luce anche all’insegna di un secondo posto (valevole la medaglia d’Argento) nella categoria Kick Light. Fine settimana dunque più che positivo per l’atleta nostrano, vero e proprio punto di riferimento per A.s.d. Viet Vo Dao Hoa Lu’ Moc, nella quale milita da diversi anni.

Secondo posto nella classifica assoluta

In virtù dei risultati ottenuti Niglio occupa attualmente il secondo posto nella classifica Assoluta per classe di peso -90kg, posizione che cercherà di difendere e migliorare fino alla tappa finale di San Marino del Campionato Italiano KickBoxing IAKSA. Un’impresa non facile, ma certamente, in virtù dell’impegno e della dedizione che da sempre lo contraddistinguono, potrà coronare.

