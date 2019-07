Pintus lascia il Real Madrid e va all’Inter. Il preparato settimese ha scelto di lasciare il club spagnolo per quello milanese allenato da Antonio Conte.

Pintus lascia il Real Madrid

E’ ufficiale, Antonio Pintus lascia il Real Madrid. La notizia, che da settimane sembra certa, lo è diventata solamente oggi, sabato 6 luglio dopo un comunicato diramato dal club spagnolo dove spiega la situazione.

IL TESTO ORIGINALE

“Il Real Madrid C. F. comunica la incorporación de Grégory Dupont al cuerpo técnico del primer equipo de fútbol como jefe de la preparación física. Dupont sustituye en el cargo a Antonio Pintus, a quien el Real Madrid le agradece el trabajo ejemplar y su compromiso durante todas estas temporadas, y le desea mucha suerte en su nueva etapa en el FC Internazionale Milano”.

IL TESTO TRADOTTO

“Il Real Madrid CF annuncia l’arrivo di Grégory Dupont allo staff tecnico della prima squadra di calcio a capo della preparazione fisica. Dupont sostituisce Antonio Pintus, che il Real Madrid ringrazia per il lavoro esemplare e il suo impegno durante tutte queste stagioni, e gli augura buona fortuna all’FC Internazionale Milano.”

Comunicado Oficial.#RealMadrid

— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 6 luglio 2019

La richiesta di Antonio Conte

L’esigenza di questo trasferimento deriverebbe proprio da Antonio Conte. Sarebbe stato proprio l’ex ct della nazionale italiana ed ex allenatore della Juventus a volere all’interno del suo staff Antonio Pintus, a testimonianza di poter, assieme a lui ed alla sua esperienza, puntare decisamente in alto per contrastare il dominio in Italia della Juventus.

