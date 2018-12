Pro Eureka Torino questo pomeriggio (domenica 23) allo stadio Eureka di Viale Piave.

Pro Eureka Torino in amichevole

Da una parte la Pro Eureka Settimo che è arrivata prima nei gironi A e B del campionato Pulcini secondo anno (2008) e dall’altra parte il Torino Fc. Questo il programma di oggi pomeriggio, domenica 23 dicembre, allo stadio Eureka in viale Piave a Settimo Torinese. Un “regalo” di Natale per i Pulcini di casa per l’ottima prima parte di stagione, quello di incontrare la formazione dei “selezionati” in maglia granata.

Calcio d’inizio alle 17.15

La squadra allenata da Roberto Pizzi, coadiuvato da Simone De Salvo, arriva all’appuntamento di questo pomeriggio forte dei risultati ottenuti nella prima parte di stagione, con l’exploit a Vinovo in casa della Juvetus che ha caratterizzato il campionato d’Inverno nel Girone B. Infatti, i Pulcini 2008 a due giornate dalla fine sono riusciti nell’impresa di battere e fermare l’ascesa dell’armata bianconera, fin lì imbattuta, per 1-0 con una partita perfetta con la quale ha riaperto la stagione a proprio favore.

Non solo calcio a 7

Proprio per testare il valore della propria formazione 2008, la Pro Eureka oltre ad amichevole come quella di oggi pomeriggio, con i parietà del Torino a sette giocatori, ha già organizzato partite a 9 giocatori, in previsione della prossima stagione. In particolare l’ultima, contro il Nichelino 2007, contro i quali la squadra di Roberto Pizzi, nonostante la differenza di età (la Pro ha giocato sotto data) è riuscita ad imporsi.

Metodo di allenamento nuovo

Da quest’anno la Pro Eureka Settimo sta adottando un nuovo metodo di allenamento. I bambini del 2008, ad inizio anno non sono stati divisi in gruppi distinti a seconda della capacità in gruppi, ma lavorano (sono circa una trentina) tutti insieme in settimana per poi essere convocati a secondo degli impegni (e le difficoltà) del campionato o del torneo che di week in week end si alternano.