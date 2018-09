Ricorso Pro Eureka respinto: vince la Pianese. Per un vizio di forma il giudice non accetta la contestazione dei Settimesi, la squadra di Rista resta in Coppa.

Ricorso Pro Eureka

Non poteva esserci vigilia «migliore» per un derby già sentito di suo, se non fosse che è il primo nella storia, e che adesso sarà ancora più «avvelenato». Domenica al Nicola Grieco di San Raffaele La Pianese ospiterà la Pro Eureka Settimo, remake, della recente sfida di Coppa Italia, con il passaggio del turno degli uomini di mister Rista, capaci dopo l’1-1 dell’andata di ribaltare (a Settimo) il risultato vincendo 3-0. Ma di fatto non sarà così perché al termine di quel successo la società con sede in viale Chiomo a Settimo ha presentato ricorso chiedendo la vittoria a tavolino. Perché? Era al corrente del fatto che Davide Bonato dalla scorsa stagione si portava in dote una squalifica di una giornata proprio in Coppa Italia. Il difensore, con la maglia di Pont Arnad, nella stagione 2017/2018 era stato ammonito in entrambe le partite del primo triangolare di qualificazione da dove, il PDHA (nuovo acronimo della squadra valdostana) è uscito al primo turno. Tutto questo accadeva un anno fa e il giocatore non se l’è (ovviamente) più ricordato. I dirigenti della Pianese a ritroso nel tempo nelle scartoffie Figc non hanno rovistato mentre la Pro Eureka sì e ha presentato ricorso.

Le parole della Pianese

Nel frattempo, il club collinare conferma e sospira: «E’ vero, due ammonizioni le ha prese» sentenzia (ancora prima del Giudice sportivo) il direttore Giancarlo Bertolini.

La decisione del Giudice

Il Giudice Sportivo ha respinto in quanto inammissibile il reclamo presentato dalla società Asd Pro Eureka in ragione della tardività nella presentazione dello stesso. Dunque ha deliberato di omologare il risultato conseguito sul campo, cioè lo 0-3 a favore delal Gsd La Pianese. Inoltre, di trattenere l’importo versato dalla società Pro Eureka a titolo di tassa di reclamo.

