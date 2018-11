Vito Scardino è stato esonerato a sorpresa dal Settimo Calcio, era il mister della prima squadra.

Scardino esonerato a sorpresa

La notizia è arrivata nella tarda serata di ieri, lunedì 12 novembre. Vito Scardino è stato esonerato dalla guida della prima squadra del Settimo calcio. La decisione è arrivata nel corso di una riunione tra i dirigenti delle Violette. L’obiettivo era quello di valutare la resa dei giocatori della prima squadra e di ipotizzare le prossime manovre di mercato in vista della conclusione della prima metà di stagione.

La decisione dell’esonero

Scardino aveva già lasciato il campo di via Levi e non si sarebbe mai aspettato un epilogo simile. La decisione gli è stata comunicata telefonicamente dal direttore sportivo a giochi ormai fatti. Alla base della decisione ci sarebbero i risultati “deludenti” ottenuti dall’inizio di stagione. I sedici punti conquistati in dieci partite hanno deluso le aspettative della dirigenza che ha deciso di virare e cambiare rotta nel tentativo di salvare la stagione.

Favorito Ambrosini

Dopo l’esonero di Scardino, già da ieri sera, si fa sempre più concreta l’ipotesi che il successore sulla panchina Viola sia Stefano Ambrosini. Ambrosini, già al Settimo nelle giovanili dal 2012 al 2017 e lo scorso anno al Barcanova, già la scorsa estate era stato contattato per guidare la prima squadra del Settimo. Secondo indiscrezioni, però, Ambrosini potrebbe aver già rifiutato l’offerta arrivata nelle ultime ore.