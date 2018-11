Scelto Massimo Pairotto, ecco il nuovo mister del Settimo.

Scelto Massimo Pairotto

E’ Massimo Pairotto il nuovo allenatore del Settimo calcio. La notizia è stata resa nota nella serata di ieri (martedì 13), dopo l’ufficializzazione, nella stessa mattinata, dell’esonero del mister Vito Scardino.

Il curriculum

Pairotto può vantare esperienze importanti. Ex allenatore del Santhià e della Crescentinese in Eccellenza, il nuovo mister “viola” in passato ha guidato anche l’Ivrea 1905. Il suo nome fin dall’inizio è stato considerato tra i più “papabili” assieme a quelli di Goria e Ambrosini.

Gli obiettivi

La dirigenza settimese, guidata dal presidente Emiddio Ursillo, ha dunque deciso di affidare a lui l’incarico di guidare la prima squasra. L’esordio sarà già domenica con la Rivarolese.