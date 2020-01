Il match di Settimo si è aperto nel peggiore dei modi: drop d’inizio per i padroni di casa, con Evans che riceve, ma un avversario intercetta l’apertura dell’inglese e termina in meta dopo soli trenta secondi di gioco. Trasformazione riuscita e score sul 7-0. Lo smarrimento dura pochi attimi, poi gli avanti del Biella iniziano a dare spettacolo, a vincere palloni da far giocare al reparto arretrato che tiene possesso, campo e detta le regole per il resto del tempo. Fallo difensivo di Settimo e primi tre punti ai pali centrati da Evans al 5’. Al 16’ la prima rolling maul castiga i torinesi. Segna Vaglio, trasforma Evans e Biella sorpassa: 7-10. Pochi minuti e Araujo segna la seconda meta. Punto d’incontro, ovale che esce e dalle mani di Evans e passa per quelle di Ongarello che consegna il bottino prezioso all’argentino. Evans trasforma il 7-17. Biella continua a mettere sotto pressione gli avversari che solo poco prima dello scadere conquistano la possibilità di andare ai pali, ma falliscono.